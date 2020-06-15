تفاصيل دعم صندوق التكافل بشركة «النحاس المصرية»

كشف العاملون في شركة النحاس المصرية، إحدى شركات وزراة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن دعم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، محمد عزوز لصندوق التكافل بالشركة.وأضاف العاملون في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه اشتمل أيضا قرارا بصرف ضعف المبلغ الذي يحصل عليه العامل العادي من صندوق التكافل لأصحاب الأمراض المزمنة.وأشار العاملون، إلى أنه يوجد لائحة لصندوق التكافل يتم الصرف من خلالها، تطبق قواعد معينة، ومن ينطبق عليه هذا القرار هو صاحب الأمراض المزمنة، مثل الكبد الوبائي والسرطان، ويتم عمل بحث اجتماعي للمريض يعرض على اللجنة المسؤولة عن الصندوق لتطبق عليه الشروط، حيث يحصل على دعم من صندوق التكافل.