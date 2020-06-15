«القابضة للصناعات المعدنية» تنجح في حل أزمة الإفراج عن شحنة «كوك»

كشف مصدر مطلع بشركات قطاع الأعمال العام، أن الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، نجح في إنهاء إجراءات دخول شحنة من الكوك لشركة النصر لصناعة الكوك بميناء الإسكندرية.وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه لـ"الدستور"، أن رئيس القابضة للصناعات المعدنية نجح في إزالة كافة العقبات من أجل دخول شحنة الكوك لتشغيل المصانع، موضحا أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تعمل دائما مساندة الشركات من أجل تشغيل الشركات الصناعية.وأوضح، أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تعمل حاليا على حل الأزمات التي تواجه الشركات حتي أنها دشنت جروبات علي "الواتساب" من أجل متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بين العاملين في حالة وجودها، ضمن الخطة الوقائية التي تنفذها شركات قطاع الأعمال.