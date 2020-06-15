اكتشاف مقابر عائلية عمرها 1600 سنة بالصين

اكتشف فريق بحث أثري صيني مجموعة من المقابر العائلية تعود لأكثر من 1600 سنة على طول نهر "شياوتشينج" في مقاطعة "شاندونج" شرقي الصين.وذكر معهد جينان لعلوم الآثار بمقاطعة "شاندونج"- في بيان اليوم- أن الفريق البحثي التابع للمعهد اكتشف 13 مقبرة قديمة يعود تاريخها إلى الفترة بين عهد الأسر الشمالية (386-581 م) وعهد أسرة تانج الإمبراطورية (618-907 م) خلال أعمال الاستكشافات الأثرية في قسم من نهر شياوتشينج.