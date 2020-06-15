20 جرارًا جديدا تدخل الخدمة بالسكة الحديد.. اليوم

قال المهندس سامي عفيفي نائب رئيس هيئة السكة الحديد للصيانة، إن الهيئة تشهد اليوم الإثنين، وصول 20 جرارا من ضمن صفقة "جنرال إلكتريك"، التي تتضمن توريد 100 جرار، وإعادة تأهيل 81 أخري، بتكلفة 575 مليون دولار.وأضاف "عفيفي"، في تصريحات للدستور، أن 20 جرارا سوف تعمل اليوم فور وصولها على قضبان السكة الحديد، خاصة أنه تم تدريب السائقين على قيادة تلك الجرارات ذات التكنولوجيا الحديثة، موضحا أن عمل تلك الجرارات في رحلات الوجهين القبلي والبحري سوف تساعد على رفع كفاءة التشغيل وهو ما تسعى الهيئة حاليا للقيام به وذلك بناء على توجيهات الجهات السيادية.وتابع نائب رئيس الهيئة، أنه الهيئة سوف تشهد وصول 20 جرارا أخري يوم 27 يونيو الجارى، وسوف تعمل على القضبان فى اليوم التالي مباشرة، موضحا أنه عقب وصولها سيكون قد تم وصول 70 جرارا من الصفقة، لافتا إلى أنه يتم حاليا داخل الورش إعادة تأهيل الـ81 جرارا الأخري.