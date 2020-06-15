شعير: تعزيز دعم الصادرات يساهم في نجاح المنافسة المصرية

كشف الدكتور محمد شعير الخبير الاقتصادي، أن الاهتمام بدعم الصادرات المصرية هو أفضل وسيلة من أجل القدرة على فتح أسواق جديدة للمنافسة مع الدول الكبرى المسيطرة على هذه الأسواق.وأضاف شعير في تصريحات خاصة للدستور أن مصر لديها من المميزات ما يجعلها قادرة على التنمية والمنافسة الجيدة في الأسواق العالمية.وأشار إلى أن من أفضل المميزات التي تعمل على فتح أسواق جديدة هو الترويج الناجح للمنتجات والسلع المصرية، حيث تعاني مصر من الترويج الجيد للمنتجات المصرية في بعض الأسواق بالاضافة إلى دعم الصادرات المميزة مثلما الدول الأخرى.وأكد أنه لابد من وجود تعاون بين القطاع الخاص والعام والحكومة في مصر من أجل تقديم حافز جيد للصادرات المصرية حتى تتمكن من المنافسة مع الدول الكبرى.