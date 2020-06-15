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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدا.. «الأعلى للإعلام» يبحث تقرير الشاشات الرمضانية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:01 ص
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
محمد جعفر
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يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، اجتماعا له ظهر غدا الثلاثاء، وتم توجيه الدعوة لجميع أعضائه للحضور.

وقال الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس، أن اجتماع المجلس سوف يناقش تقرير لجنة الدراما عن الشاشات خلال شهر رمضان، والذي يتضمن رصدا إحصائيا بالملاحظات والمخالفات عن 25 مسلسلا تم عرضهم خلال شهر رمضان الماضي، بجانب متابعة ما تم بشأن تلقي تراخيص الصحف والقنوات والمواقع في ضوء إصدار لائحة التراخيص وفتح باب التقدم.

كما يبحث المجلس توصيات لجنة الشكاوى في عدد من الشكاوى التي ناقشتها خلال الفترة الأخيرة، وأخرها المناوشات بين قناتي الأهلى والزمالك.

جاء ذلك بعدما عقدت لجنة الشكاوى جلستي تحقيق، مع ممثلي ناديي الأهلي والزمالك، تعهدا خلالها بالالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس فيما يتم تقديمه من محتوى عبر صحف وقنوات ومواقع الناديين.

وألزمت اللجنة، القناتين بوقف أي تجاوزات اعتبارا من اليوم وإزالة المحتوى المخالف، مهددا أنه في حالة المخالفة مرة أخرى فإن إلغاء تراخيص الوسائل المخالفة سيكون هو السبيل لمواجهة محاولة إثارة الفتنة وعدم الالتزام بالقيم والأخلاقيات والمهنية.

كما يصوت المجلس، على بنود كود البرامج الطبية، الذي تم تحديثه من قبل اللجان المعنية بالمجلس، بهدف وضع حد للمخالفات والفوضى بهذه النوعية من البرامج.

وانتهت اللجان المعنية، من مسودة الكود، والتي تأتي بهدف حماية للمشاهدين من الخداع والتضليل بخلط الإعلام بالإعلان في البرامج الطبية، كما يضبط مسألة الإعلان عن الأدوية، وضوابط ظهور الأطباء.

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