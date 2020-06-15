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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقعات بصدور حكم في قضية تجسس المواطن الأمريكى ويلان

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:53 ص
الأمريكى ويلان
الأمريكى ويلان
وكالات
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تصدر محكمة روسية في بموسكو اليوم الاثنين حكمها في قضية تجسس ضد جندي البحرية الأمريكية
السابق بول ويلان.

ويواجه ويلان السجن لمدة تصل إلى 18 عامًا بزعم حصوله على معلومات رسمية روسية سرية، لم يتم الكشف عن طبيعتها.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن ويلان،50 عاما، محتجز في روسيا منذ عام ونصف العام بعد اعتقاله في موسكو ديسمبر.2018 وخضع لعملية جراحية قبل أسبوعين بسبب فتق في البطن.

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو إنها كانت "جراحة طارئة". وأُعيد ويلان بعد ذلك إلى سجن في موسكو.

وأضافت السفارة الامريكية في بيان "السلطات الروسية انتظرت حتى كانت حالة بول ويلان تهدد حياته حتى يتم توفير الرعاية الطبية له."

وقالت المتحدثة باسم السفارة، ريبيكا روس، إن ويلان تم سجنه "بدون أي دليل على ارتكاب جريمة".

ويصر ويلان على أنه بريء. وقالت عائلته إن ويلان، وهو جندي أمريكي سابق يعمل لدى مورد قطع غيار السيارات الأمريكي بورجوارنر. وتقول أسرته إن ويلان كان في روسيا لحضور حفل زفاف صديق له.

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