البكرى: عودة الطيران تساهم فى تلاشى خسائر السياحة نسبيًا

قال أحمد البكري، رئيس تحالف شركات السياحة المصري، إن عودة الطيران أول يوليو القادم سيعمل على تخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا على قطاع السياحة.وأضاف "البكري"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القطاع السياحي تعرض لأزمة كبيرة للغاية بسبب هذا الفيروس اللعين.وأشار إلى أن مصر قادرة على تخطي هذه المحنة الصعبة التي تمر بها، حيث تجاوزت محنًا كثيرة من قبل، موضحًا أن الاقتصاد المصري لديه من المقومات التي تجعله واجهة استثمارية مهمة، بقيادة قطاع السياحة، نظرًا لما تتمتع به البلاد من مقومات في السياحة على أعلى مستوى.وأكد البكري أن الفترة القادة ستشهد تماسك الاقتصاد المصري ليتلاشى من الآثار السلبية لفيروس كورونا.