رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تموين المنوفية» تعلن استلام أكثر من 135 ألف طن قمح من المزارعين

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:26 ص
قمح
قمح
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلن المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أن الكميات الموردة من الأقماح اليوم فى بداية فتح التوريد وصلت إلى 135 ألف و290 طن قمح، وذلك بالسعر المحدد 700 جنيه للطن من قبل الوزارة.

وأعلنت وزارة التموين،، في وقت سابق،إنه يتم استلام القمح بجداول منظمة منعًا للتزاحم بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين طوال الوقت.

كما تقوم لجنة استلام الأقماح بفحص المحلول للتأكد من درجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط أى أقماح مستوردة مع أقماح محلية أو توريد أقماح قديمة على أن يستمر موسم توريد القمح المحلى حتى منتصف شهر يوليو المقبل.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف مستحقات المزارعين أول بأول، حيث يتم سداد مستحقاتهم خلال 48 ساعة منذ التوريد، وتذليل أى عقبات أمام الموردين خلال استلام القمح المحلي، مع اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد من حيث تعقيم أماكن تخزين الأقماح بشكل مستمر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

«الصحة» تكشف أسباب ارتفاع أعداد وفيات كورونا

وزير الطيران يعلن تشغيل المطارات بضوابط احترازية 1 يوليو المقبل

الأزهر: طلب الراحة فى الانتحار «وهم».. وليس بعد الموت توبة

الصور

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بكورونا

أعلى معدل وفيات.. الصحة: 91 وفاة و1618 إصابة جديدة بكورونا

الأزهر: طلب الراحة فى الانتحار «وهم».. وليس بعد الموت توبة

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

فريق علماء دولى يكشف عن ارتباط بين كورونا ومرض السكرى

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

كيف يمكن تحويل الوجبات السريعة لطعام مفيد؟

حلويات مفيدة أثناء فقدان الوزن

منوعات

دراسة تلقى باللوم على الصناعات الغذائية فى مضاعفة حدة كورونا

الذهب الضائع.. مسئولون يبحثون عن شخص نسي ذهبه واختفى بسويسرا

نساء ينظمن صراخًا جماعيًا في سويسرا احتجاجًا على العنف الأسري

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بلاد منحلة أخلاقيًا تحتل المراكز الأولى فى التقدم الإنسانى
عمرو خالد
لا إله إلا الله.. مدخلك إلى معرفة الخالق
ماجد حبته
لقاح كورونا.. الإنتاج قبل النتائج
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
المزيد

الثقافة

طبعة رقمية جديدة من رائعة جوته «أحزان فرتر»

«كينجز كوليدج» تناقش كتاب نبيل فهمى «دبلوماسية مصر».. غدًا

نسخة رقمية من «بلدك من بيتك» فى ظل كورونا

فتح باب التقدم فى مهرجان «الفن التشكيلى العربى»