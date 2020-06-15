«تموين المنوفية» تعلن استلام أكثر من 135 ألف طن قمح من المزارعين

أعلن المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أن الكميات الموردة من الأقماح اليوم فى بداية فتح التوريد وصلت إلى 135 ألف و290 طن قمح، وذلك بالسعر المحدد 700 جنيه للطن من قبل الوزارة.وأعلنت وزارة التموين،، في وقت سابق،إنه يتم استلام القمح بجداول منظمة منعًا للتزاحم بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين طوال الوقت.كما تقوم لجنة استلام الأقماح بفحص المحلول للتأكد من درجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط أى أقماح مستوردة مع أقماح محلية أو توريد أقماح قديمة على أن يستمر موسم توريد القمح المحلى حتى منتصف شهر يوليو المقبل.ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف مستحقات المزارعين أول بأول، حيث يتم سداد مستحقاتهم خلال 48 ساعة منذ التوريد، وتذليل أى عقبات أمام الموردين خلال استلام القمح المحلي، مع اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد من حيث تعقيم أماكن تخزين الأقماح بشكل مستمر.