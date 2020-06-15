طبعة رقمية جديدة من رائعة جوته «أحزان فرتر»

أصدرت مؤسسة هنداوي، ترجمة طبعة رقمية جديدة من رواية "أحزان فرتر" للكاتب يوهان فولفجانج جوته، وترجمة أحمد رياض.وصدرت الرواية لأول مرة باللغة الألمانية عام 1774، وصدرت ترجمتها العربية الأولى عام 1919.وتدور أحداث الرواية، وفق ما كتبت المؤسسة على موقعها الإلكتروني، حول "فرتر" الشاب الحالم الذي يسافر إلى إحدى القرى البعيدة بريف ألمانيا، وهناك يتعرف على شارولت الجميلة المثابرة التي تولت رعاية إخوتها الصغار بعد وفاةِ والدتِها، وخلال وقت قصير يقع في حبها لكن للأسف يستحيل أن يتوج هذا الحب بالزَواج؛ فشارولت مخطوبة لشاب آخر يحبها وتحبه، ويستعدان للزفاف، ماذا سيفعل "فرتر"؟