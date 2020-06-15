«كينجز كوليدج» تناقش كتاب نبيل فهمى «دبلوماسية مصر».. غدًا

يستضيف معهد دراسات الشرق الأوسط في كلية كينجز كوليدج بلندن، غدا الثلاثاء، حفل إطلاق كتاب السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، المنشور مؤخرًا تحت عنوان "دبلوماسية مصر في الحرب والسلام والمراحل الانتقالية".وسيتم خلال الحفل وعبر الإنترنت مناقشة رؤى الكتاب وتحديات السياسة الخارجية الرئيسية في المنطقة.وسيتطرق الحديث إلى تقلبات عملية السلام العربية الإسرائيلية، ومسار العلاقات المصرية الأمريكية، وحرب العراق، والقضية الصعبة للانتشار النووي في الشرق الأوسط، والسياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وسياسات المرحلة الانتقالية والفترة التي تلت ما يسمى بـ"الربيع العربي".كما يتم بحث مستقبل السياسة الخارجية لمصر وعلاقاتها داخل المنطقة ومع الولايات المتحدة وروسيا والصين، وسيتبع المناقشة سؤال وجواب مع الجمهور.ويتحدث في اللقاء، السفير نبيل فهمي، وزير خارجية مصر الأسبق وعميد كلية الشئون العالمية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والسفير مارتن إنديك وهو زميل متميز في مجلس العلاقات الخارجية، والسير ديريك بلامبلي، أستاذ زائر في King's College London.