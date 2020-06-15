فتح باب التقدم فى مهرجان «الفن التشكيلى العربى»

أعلنت مؤسسة "أوروك" العالمية، عن فتح باب المُشاركة في "مهرجان الفن التشكيلي العربي"، عبر الإنترنت، للفنانين التشكيليين المُحترفيين، وذلك حتى 25 يونيو الجاري.ويأتي المهرجان بالتعاون مع رابطة التشكيليين الأردنيين، ويهدف إلى مُشاركة الفنانين التشكيليين المُحترفين من كافة البلاد العربية، في جميع تخصصات الفن التشكيلي.ويرسل الراغب في المُشاركة رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمهرجان، تضم: اسم الفنان، واسم البلد، والتخصص، ورقم الهاتف مُرفقًا بالكود الخاص بالبلد، والمشاركة بعمل واحد فقط، وصورة واضحة للعمل، وتصلح للعرض وبدقة عالية.