وزير يابانى ينفي تقريرا عن اتخاذ قرار بتخفيف حظر الدخول

نفى وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي اليوم الاثنين صحة تقرير إخباري ذكر أن الحكومة قررت تخفيف حظر دخول المسافرين من بعض الدول.وكانت صحيفة يوميوري ذكرت في الأسبوع الماضي أن اليابان قد تسمح باستئناف رحلات العمل من وإلى استراليا ونيوزيلندا وفيتنام وتايلاند في الشهور القليلة المقبلة.وقال الوزير للبرلمان إن الحكومة تدرس سبلا لتخفيف قيود الدخول آخذة في الاعتبار عدة عوامل مضيفا أنها ستخففها على مراحل إذا قررت ذلك.