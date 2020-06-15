ولاية «جوجارات» تسجل ضعف متوسط وفيات كورونا بالهند

تعد مدينة أحمد آباد، وهي موطن أكثر من سبعة ملايين نسمة، هي أكبر مدينة في ولاية "جوجارات" بغرب الهند، كما أنها الأكثر تضررًا من فيروس كورونا المستجد، وتمثل أكثر من 75٪ من عدد الحالات في الولاية، وجميع الوفيات تقريبًا.ومع تسجيل أكثر من 21500 حالة إصابة مؤكدة، فإن ولاية جوجارات لديها رابع أكبر عدد من الحالات في الهند، لكن معدل الوفيات في الولاية لمرضى كورونا هو الأعلى، مع وفاة 6.2٪، ويمثل هذا أكثر من ضعف المتوسط الوطني البالغ 2.8٪.وأعربت المحكمة العليا في ولاية جوجارات عن "القلق من العدد المقلق للوفيات في مستشفيات أحمد آباد".من جانبها، ذكرت حكومة الولاية أن أكثر من 80٪ ممن ماتوا يعانون من أمراض مصاحبة أو أمراض أخرى، مما جعلهم أكثر عرضة للخطر، لكن خبراء الصحة العامة يقولون إنه من الصعب تحديد سبب واحد للمعدل الأعلى من الوفيات.