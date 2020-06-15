الصين تفرض حجرًا صحيًا على 10 مناطق أخرى فى بكين

فرضت السلطات الصينية حجرًا صحيًا على 10 مناطق سكنيّة إضافية في بكين، بحسب ما أعلنت البلدية الإثنين، في وقت سجّلت فيه 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في العاصمة الصينية.وكانت السلطات عزلت في وقت سابق 11 منطقة سكنيّة قريبة من سوق كبير من بكين، وشرع 24 مركزا في إجراء فحوص شملت عشرة آلاف شخص، وتتطلّع السلطات إلى إجراء فحوص لـ46 ألفا آخرين يسكنون أحياء محيطة بالسوق.وأعلن مسؤولو الصحّة الصينيّون تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ الإثنين في البلاد، بينها 36 حالة في العاصمة بكين، ما يثير المخاوف من موجة وبائيّة ثانية.وفي المجموع، هناك حاليا 177 شخصًا مصابين بالفيروس في الصين - اثنان حالتهما خطرة - وهو المعدّل الأعلى للإصابات منذ أوائل مايو.وكانت الصين دخلت مرحلة التعافي من الوباء الذي ظهر نهاية العام الماضي في ووهان (وسط)، مستعينةً بإجراءات تتدرّج من وضع كمامات واقية، إلى إقرار الإغلاق والعزل، لكنّ اكتشاف مجموعة جديدة من الإصابات في سوق لبيع المواد الغذائيّة بالجملة أثار قلقًا واسعًا وعزّز احتمال عودة فرض القيود الصارمة.ويُعدّ تسجيل حالات جديدة نبأ مقلقًا لبقيّة العالم، إذ يُلقي الضوء على صعوبة السيطرة على وباء لا يزال يجتاح أميركا اللاتينية وإيران وجنوب آسيا.