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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توجيه اتهام لبريطانى تبول على نصب تذكارى لشرطى

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:40 ص
بريطانى تبول على
بريطانى تبول على نصب تذكارى
وكالات
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اتهمت الشرطة البريطانية رجلا بانتهاك الآداب العامة، بعد أن شوهد خلال احتجاجات مطلع الأسبوع الجاري في لندن وهو يتبول على نصب تذكاري لكيث بالمر، الضابط السابق الذي قتل في هجوم إرهابي في وستمنستر عام 2017.

وقالت شرطة العاصمة لندن، إنه من المقرر أن يمثل أندرو بانكس، رجل يبلغ من العمر 28 عامًا من مقاطعة إسكس، أمام محكمة في وستمنستر اليوم الاثنين.

وكان بالمر واحدًا من خمسة أشخاص قتلوا في عام 2017 عندما قاد إرهابي مسلح سيارة تجاه المشاة على جسر ويستمنستر في لندن قبل أن يركض عبر بوابة مجاورة للبرلمان البريطاني في عام 2017، كما أصيب نحو 40 شخصًا آخرين في الحادث.

ومنحت شرطة العاصمة الضابط بعد وفاته ميدالية جورج لشجاعته التي "أنقذت الأرواح بلا شك"، حيث تعرض للطعن حتى الموت أثناء محاولته منع المهاجم من دخول البرلمان.

ووقع حادث التبول يوم السبت أثناء مشاركة آلاف المتظاهرين من أنصار "حياة السود مهمة" ومحتجين من اليمين المتطرف في وسط لندن، على الرغم من الدعوات التي وجهت لهم بالابتعاد وسط جائحة فيروس كورونا.

وقالت شرطة العاصمة إنه تم اعتقال ما مجموعه 113 شخصًا إثر الاحتجاجات، ورحبت وزيرة الداخلية بريتي باتيل باعتقال بانكس بعد ظهور صور الحادث، كما وصف قائد شرطة العاصمة باس جاويد فعل المتهم بأنه "مقزز ومقيت".

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