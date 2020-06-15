«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة
الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:55 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس، اليوم الاثنين، شبورة خفيفة صباحًا، ويكون مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وتنشط الرياح المعتدلة أحيانًا، لطيف ليلًا، كما يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 21
الإسكندرية 30 21
وادي النطرون 32 21
طنطا 33 20
شبين الكوم 33 20
دمنهور 31 21
بلطيم 29 21
مطروح 26 20
السلوم 33 23
سيوة 35 21
بورسعيد 28 21
دمياط 28 21
الزقازيق 33 21
المنصورة 32 20
الإسماعيلية 34 20
السويس 33 22
العريش 29 20
رفح 28 19
رأس سدر 36 22
نخل 32 17
نويبع 35 24
طابا 34 23
كاترين 29 17
الطور 34 24
شرم الشيخ 36 28
الغردقة 38 28
مرسى علم 36 27
الفيوم 34 21
بني سويف 34 21
المنيا 35 22
أسيوط 36 25
سوهاج 37 26
قنا 38 27
الأقصر 39 27
أسوان 39 28
إدفو 39 28
أبوسمبل 38 28
الوادي الجديد 37 27
شلاتين 35 27
أبورماد 34 27
حلايب 32 28
رأس حدربة 34 28
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 21
الإسكندرية 30 21
وادي النطرون 32 21
طنطا 33 20
شبين الكوم 33 20
دمنهور 31 21
بلطيم 29 21
مطروح 26 20
السلوم 33 23
سيوة 35 21
بورسعيد 28 21
دمياط 28 21
الزقازيق 33 21
المنصورة 32 20
الإسماعيلية 34 20
السويس 33 22
العريش 29 20
رفح 28 19
رأس سدر 36 22
نخل 32 17
نويبع 35 24
طابا 34 23
كاترين 29 17
الطور 34 24
شرم الشيخ 36 28
الغردقة 38 28
مرسى علم 36 27
الفيوم 34 21
بني سويف 34 21
المنيا 35 22
أسيوط 36 25
سوهاج 37 26
قنا 38 27
الأقصر 39 27
أسوان 39 28
إدفو 39 28
أبوسمبل 38 28
الوادي الجديد 37 27
شلاتين 35 27
أبورماد 34 27
حلايب 32 28
رأس حدربة 34 28