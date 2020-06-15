«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس، اليوم الاثنين، شبورة خفيفة صباحًا، ويكون مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وتنشط الرياح المعتدلة أحيانًا، لطيف ليلًا، كما يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 33 21الإسكندرية 30 21وادي النطرون 32 21طنطا 33 20شبين الكوم 33 20دمنهور 31 21بلطيم 29 21مطروح 26 20السلوم 33 23سيوة 35 21بورسعيد 28 21دمياط 28 21الزقازيق 33 21المنصورة 32 20الإسماعيلية 34 20السويس 33 22العريش 29 20رفح 28 19رأس سدر 36 22نخل 32 17نويبع 35 24طابا 34 23كاترين 29 17الطور 34 24شرم الشيخ 36 28الغردقة 38 28مرسى علم 36 27الفيوم 34 21بني سويف 34 21المنيا 35 22أسيوط 36 25سوهاج 37 26قنا 38 27الأقصر 39 27أسوان 39 28إدفو 39 28أبوسمبل 38 28الوادي الجديد 37 27شلاتين 35 27أبورماد 34 27حلايب 32 28رأس حدربة 34 28