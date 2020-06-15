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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تموين سوهاج: تجاوزنا نسبة الــ100% من تخزين الأقماح

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:25 ص
تخزين الأقماح
تخزين الأقماح
نرمين محمود الدهان
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أعلن المحاسب عاصم أبوحساب وكيل مديرية تموين سوهاج، بأن صوامع المحافظة استقبلت حوالي 138 ألف طنًا من القمح وتجاوزنا نسبة الــ100%، حيث أن الصوامع لا تتسع سوى لــ126 طنًا فقط، مؤكدًا أنه في الخطة المقبلة سنتواصل مع مختلف الجهات لإنشاء منطقة لوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية لإقتراح باستغلال القطاع الخاص بإنشاء صوامع وتأجيرها.

وأوضح وكيل المديرية سوهاج، في بيان له، بأن جميع السلع التموينية متوفرة والرصيد الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة 4 شهور والوارد من هذه السلع بصفة يومية يكفي لاحتياجات محافظة سوهاج.

وأشار وكيل المديرية إلا أنه بالرغم من تخفيض العمالة بالمديرية والإدارات إلا أن العمل لم يتأثر على الإطلاق، ويتم تذليل العقبات أمام المواطنين خاصة وأن الوزير أصدر تعليماته بتفعيل تأدية الخدمات الخاصة بالبطاقات التموينية على موقع دعم مصر في أى مكان حرصًا علي صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح أبو حساب، بأن تفعيل منظومة التموين الجديدة التي تم تطبيقها في الأقصر، سيتم تطبيقها في سوهاج بعد موافقة وزير التموين، وهى اثبات كميات الاستعاضات على ماكينات البدال التمويني وهذه العملية تؤدى أن الكميات التي استلمها البدال التمويني ستكون موجود على الماكينة بحيث لا يحدث تجاوز في الصرف.

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