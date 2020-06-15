«سوهاج التعليمى» يجرى عملية انفصال شبكى لمصاب بكورونا

استجاب الفريق الطبي بمستشفى سوهاج التعليمي، بقيادة الدكتور محمد شيخون مدير المستشفى، لاستغاثة مريض مصاب بكورونا، زوج إحدى مشرفات التمريض، يشكو من فقدان للرؤية بالعين اليمنى، وبعد الفحص تبين أنه يعاني من انفصال شبكي كامل مع ثقب بمقلة العين اليمنى.وتم عمل قرار طوارئ وتحضير المريض بالفحوصات المختلفة اللازمة للعملية، ومن ثم تم إجراء عملية إزالة الجسم الزجاجي وإصلاح الانفصال الشبكي ومقلة العين مع ليزر داخلي وحقن زيت سليكون.وأجريت العملية بتاريخ 14 يونيو الجاري، بقسم الرمد، تحت مخدر موضعي، وقد استغرقت العملية، بالتجهيز طبقا لسياسات مكافحة العدوى، أكثر من أربع ساعات، وتمت بنجاح، وخرج المريض إلى العزل المنزلي بعد استقرار الحالة.وقام بإجراء العملية الدكتور محمد شيخون استشاري الشبكية ومدير مستشفى سوهاج التعليمي، بمساعدة الدكتور عادل عبد المنعم نائب رئيس قسم الرمد، وحكيمات عمليات الرمد وفريق مكافحة العدوى.