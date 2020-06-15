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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توريد 315 ألف طن قمح بصوامع وشون البحيرة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:19 ص
توريد قمح
توريد قمح
نرمين محمود الدهان
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أعلن المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أنه قد تم استلام 302.070 طن قمح، حتى نهاية عمل يوم الأحد 14 يونيو، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.

وبذلك يكون إجمالي التوريد 315770.320 طن من الأقماح، حتى صباح اليوم الإثنين 15يونيو، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.

ويتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، وذلك لضمان توريد المحصول من المزارعين بشكل منتظم.

وجارٍ متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستكمال استقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد، وفقًا لدرجة النظافة المحددة، وهى 670 جنيهًا للإردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيهًا للإردب بدرجة 23 قيراطًا، و700 جنيه للإردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.

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