المكسيك.. انخفاض فى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن تسجيل 4147 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن وفاة 269 مصابين بـ"كوفيد 19".وبهذه الحصيلة الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات إلى 146837 والوفيات إلى 17141.ورصدت المكسيك يوم السبت 3494 إصابة و424 حالة وفاة، ويوم الجمعة 5222 إصابة و504 حالة وفاة، أما يوم الخميس فقد وثقت السلطات 4790 إصابة و587 حالة وفاة.وكانت الحكومة المكسيكسة قد رحجت "أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة".وأفادت بأن ذلك يعود إلى إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.