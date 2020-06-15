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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يحسم الجدل بشأن حالته الصحية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:05 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على التقارير التي تناولت وضعه الصحي، بعدما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى تدهور حالته الصحية.

وظهر في حفل تسليم شهادات في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية يستخدم كلتا يديه ليتناول كوب الماء.

كما شوهد وهو من على المنصة التي ألقى عليها الخطاب بخطوات بطيئة جدا وحذرة، مما جعل بعض وسائل الإعلام تتكهن حول صحة الرئيس الأمريكي، وفقا لموقع "نيوز ويك".

وفي هذا الصدد، رد الرئيس الأمريكي على تلك التكهنات قائلا، " "كان السلالم التي نزلت عليها بعد خطابي في ويست بوينت طويلة جدا ومنحدرة، وليس لها سور جاني، والأهم من ذلك إن الممر كان زلقا للغاية".

وأضاف ترامب أنه كان حذرا جدا حتى لا يسقط ويعطي الإعلام الذي يتصيد الأخطاء فرصة للسخرية منه، حسب قوله.

واختتم الرئيس الأمريكي، أنه قطع الأمتار الثلاثة الأخيرة من الممر راكضا (في إشارة منه إلى صحته الجيدة).

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