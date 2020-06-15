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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غانا تعلن إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا المستجد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:25 ص
نانا أكوفو أدو
نانا أكوفو أدو
وكالات
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قال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، إن وزير الصحة كواكو أجيمان مانو، أصيب بفيروس كورونا المستجد وحالته مستقرة.

وفي كلمة إذاعية قال الرئيس: "نتمنى لوزير الصحة المجتهد كواكو أغيمان مانو تعافيا سريعا من الفيروس الذي أصيب به وهو يقوم بواجبه".

واضاف نانا أكوفو أدو أن 54 شخصا توفوا بـ"كوفيد 19" حتى الآن، بنسبة 0.4 بالمئة من المصابين مقارنة بالنسبة العالمية البالغة 5.5 ومتوسط الوفيات في إفريقيا الذي يسجل 2.6 بالمئة.

وسجلت غانا 11964 إصابة بالفيروس حتى الآن، في واحدة من أكبر المعدلات بالمنطقة، لكنها تسجل أيضا واحدة من أكبر معدلات الفحوص بالقارة وواحدة من أقل نسب الوفاة، علما أن غانا أجرت أكثر من 254 ألف فحص.

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