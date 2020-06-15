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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شرم الشيخ الدولى للمسرح يسجل دوراته السابقة على «يوتيوب»

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:36 ص
مازن الغرباوي
مازن الغرباوي
حسين الجندي
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قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، إطلاق بعض المنصات الرقمية على موقعي "يوتيوب" و"الساوند كلاود" لتدعيم الشكل الرقمي للمهرجان، وذلك استثمارا للوقت في ظل جائحة كورونا التي أجلت الدورة الخامسة.

وقال مازن الغرباوي، رئيس المهرجان ومؤسسه: "كنا مع انطلاق الدورة الخامسة سيكون هناك تدعيم للشكل الإلكتروني، وكانت الدورة التي تم تأجيلها سيتم خلالها انطلاق المهرجان بمشروعات رقمية كثيرة، منها راديو المهرجان، وشكل جديد لمنصة النقد الإلكتروني، وغيرها من الأفكار التي كانت سيعلن عنها خلال الفعاليات وفي المؤتمر الصحفي، لكن جاءت جائحة كورونا وأرجأت كل ذلك".

وأشار الغرباوي إلى أن الهدف من هذه القناة أيضا استخدامها فيما بعد للبث الحي، أثناء الفعاليات وهو استثمار لجائحة الكورونا واستغلالها بشكل إيجابي على المستوى المرئي، وسيشهد يوم 30 يونيو تدشين القناة أو أكثر من 90 % لفعاليات الدورات الأربعة السابقة.

وأجل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ، بسبب ما يمر به العالم من أزمة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

والمهرجان كما هو معروف تترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري، أما المشرف العام على ورش المهرجان فهو الفنان محسن منصور، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، برئاسة المهندس احمد يوسف والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة سعادة المهندس محمد سيف الأفخم.

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