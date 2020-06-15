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أهالى غرب البحر اليوسفى بسمالوط: المحور أصبح وسيلة لخنقنا بدلًا من فك أزماتنا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:32 ص
محور سمالوط
محور سمالوط
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وجه العشرات من قرى غرب البحر اليوسفي بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، استغاثات عاجلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والفريق مهندس كامل وزير وزير النقل، بسبب الكوبري الذي يمر بين قراها ويقطعها شمالا وجنوبا مؤكدين أنه أصبح وسيلة لخنقهم بدلا من مساعدتهم في حياتهم اليومية، بسبب أن أسفل الطريق يقل عرضه عن 5 أمتار، وأنه لو تعطلت سيارة داخله لتوقفت حركة المرور بين هذه القرى.

وطالب أهل القرى، بأن يكون من حقهم استعمال هذا المحور حيث لاتوجد اية منافذ خروج أو دخول له فى منطقة غرب البحر اليوسفى.

ولجأ اهالى المنطقة الى المسئولين والنواب لسرعة التدخل وتحرك الجميع وبالفعل قدم النائب الدكتور سمير رشاد اقتراح برغبة فى البرلمان وتمت مناقشته فى يناير الماضى بحضور ممثلين عن محافظة المنيا وهيئة الطرق والكبارى وتمت الموافقة مبدئيًا على أن تقوم محافظة المنيا بتحمل تكاليف الرصف..
الا ان معاينة هيئة الطرق والكبارى جاءت صادمة للجميع حيث ذكرت اللجنة فى تقريرها تعذر تنفيذ منازل ومطالع على البحر اليوسفى لعدم وجود طرق اسفلتية الى جانب وجود مساكن فى الامتداد !!
ورفض اهالى غرب البحر اليوسفى هذا التقرير ووصفوه بانه تحصيل حاصل وان اسباب الرفض يمكن التغلب عليها بتعهدات المحافظة برصف هذه الطرق.

وطالب أهل قرى غرب البحر اليوسفي بتنفيذ منفذ للصعود والهبوط الى هذا المحور الحيوى الهام أسوة بمنازله شرق النيل.

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