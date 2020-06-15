فريق علماء دولى يكشف عن ارتباط بين كورونا ومرض السكرى

توصل فريق علماء دولي إلى استنتاج مفاده أن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" قد تؤدي إلى ارتفاع خطر تطور مرض السكري لدى المصابين.و نشر الفريق، الذي يضم علماء من بريطانيا وأستراليا وفرنسا وإيطاليا وبعض الدول الأخرى، مقالًا في مجلة "New England Journal of Medicine"، موضحًا أن السكري مرتبط بمخاطر مرتفعة لتطور حالات حرجة للإصابة بعدوى "COVID-19"، وأشار العلماء في هذا السياق إلى أن 20%-30% للمرضى الذي توفوا جراء "COVID-19" عانوا من مرض السكري.من جهة أخرى، رصد الأطباء، حسب المقال، إصابات جديدة بالسكري أو مضاعفات حادة للأيض الخاص بالإصابات التي كانت موجودة سابقًا لدى المرضى بعدوى فيروس كورونا.واعتبر العلماء أن فيروس كورونا المستجد "SARS-CoV-2"، الذي يسبب مرض "COVID-19"، قد يثير تغيرات كبيرة في نظام أيض الجلوكوز يمكن أن تودي بدورها إلى الإصابة بالسكري أو تدهور الحالات الموجودة للمرض.