تحرير 22 مخالفة حظر وتشميع 4 محال بالمحلة وسمنود

أعلنت محافظة الغربية تحرير 22 محضرًا لمواطنين لعدم التزامهم بقرار حظر لتجوال، كذلك غلق وتشميع 4 محال بالمحلة وسمنود لمخالفتهم مواعيد الغلق.جاء ذلك خلال جولة ليلية بالمحافظة داخل مدينتي المحلة الكبرى وسمنود، بقيادة رئيسى المركزين، لمتابعة التزام المواطنين بقرارات الحظر الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وشدد محافظ الغربية على تكثيف حملات التوعية على أصحاب المحلات التجارية بارتداء الكمامات الواقية، والمتابعة المستمرة لرؤساء الوحدات المحلية للتأكد من التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة اولًا باول حفاظا على صحة المواطنين، والعمل علي رفع الإشغالات وتيسير الحركة المرورية للمواطنين.