رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا ترفع تحذيرات السفر لمعظم مناطق أوروبا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:06 ص
ألمانيا ترفع تحذيرات
ألمانيا ترفع تحذيرات السفر
وكالات
طباعة
رفعت ألمانيا اليوم الإثنين تحذيرات السفر لمعظم مناطق أوروبا، والتي كانت قد أعلنتها بصورة عالمية وشاملة منذ ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وألغت وزارة الخارجية الألمانية التحذير من السفر إلى 27 دولة في أوروبا عند منتصف الليل عبر موقعها على الإنترنت، ومن المقرر أن توقف ألمانيا أيضًا تنفيذ القيود والمراقبة الحدودية بداية من اليوم الإثنين، على الرغم من أنه كان قد تم بالفعل إلغاء عمليات الفحص والتفتيش في العديد من المعابر.

وتتماشى هذه الخطوة مع توصية من المفوضية الأوروبية، التي تحث أعضاء الاتحاد الأوروبي على إعادة فتح الحدود بدءا من الأسبوع الحالي، حيث تعتبر حرية حركة الأشخاص والبضائع عبر الدول الأعضاء الـ27 حجر زاوية وركيزة هامة من ركائز التكتل الأوروبي.

موضوعات متعلقة

3 مراحل.. تفاصيل خطة عودة تشغيل رحلات «مصر للطيران»

شيخ الأزهر يلغى الامتحان الشفوى.. ويعلن «حالة طوارئ»

محافظة القاهرة تعلن نتيجة تنسيق القبول بالثانوية العامة

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

الصور

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بكورونا

الأزهر: طلب الراحة فى الانتحار «وهم».. وليس بعد الموت توبة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: 91 وفاة و1618 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

كيف يمكن تحويل الوجبات السريعة لطعام مفيد؟

حلويات مفيدة أثناء فقدان الوزن

الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية لا تنقل فيروس كورونا

منوعات

الذهب الضائع.. مسئولون يبحثون عن شخص نسي ذهبه واختفى بسويسرا

نساء ينظمن صراخًا جماعيًا في سويسرا احتجاجًا على العنف الأسري

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

حفيد عالم شهير: لم يفت الأوان لإنقاذ المحيطات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بلاد منحلة أخلاقيًا تحتل المراكز الأولى فى التقدم الإنسانى
عمرو خالد
لا إله إلا الله.. مدخلك إلى معرفة الخالق
ماجد حبته
لقاح كورونا.. الإنتاج قبل النتائج
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
المزيد

الثقافة

تفاصيل تعاون اتحاد الناشرين وبنك مصر لدعم دور النشر بقروض

«النواسة».. كتاب نقدي يتناول أعمال 50 كاتبًا أردنيًا

موسى حوامدة: أدركت قيمة الحرية بعد العزل.. وبهاء طاهر أهم من الأسواني وزيدان (حوار)

«الدين لله والعلم للجميع».. هؤلاء الأقباط درسوا فى الأزهر