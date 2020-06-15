موسكو تسجل 53 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 53 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو.وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة بلغ خلال الساعات الـ24 الماضية 53 شخصًا، مشيرًا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الفيروس.وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 3334 شخصًا، بعد أن كانت 3281 في الإحصائية السابقة.وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 205905 إصابات مؤكدة، بينها 121691 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.