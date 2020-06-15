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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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فى خدمتك.. مستشفيات الفرز والإحالة لمرضى الفشل الكلوى ببنى سويف

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:43 ص
مرضى الفشل الكلوى
مرضى الفشل الكلوى
رشا نصر
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تحرص جريدة "الدستور"، دائما، على تقديم سلسلة من المعلومات الخدمية لقرائها فى مختلف المجالات، وذلك إيمانًا بدورنا الخدمي للمتابعين.

وتقدم "الدستور"، اليوم، قائمة بأسماء مستشفيات الفرز والإحالة (وحدة غسيل كلوي - مصابي واشتباه كورونا)، والتي تعتمد بالآشعة والتحاليل، ولا يشترط نتيجة المسحة، وفقا للجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وهي:

1- مستشفى ناصر

2- مستشفى الفشن

3- مستشفى الواسطة

4- مستشفى الحميات

مستشفيات ووحدات بني سويف للغسيل الكلوي للمرضى (غير مصابي كورونا)

1- الواسطة

2- الميمون

3- ناصر

4- بهبشين

5- الحميات

6- إهناسيا

7- ببا

8- سمسطا

9- الفشن

المستشفيات الخاصة

10- الأمل

11- الحياة

12- جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوي

13- الحياة الأفضل ببا

14- مستشفى الجامعة

15- مستشفى التأمين الصحي

16- المستشفى العسكري

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