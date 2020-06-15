فى خدمتك.. مستشفيات الفرز والإحالة لمرضى الفشل الكلوى ببنى سويف
الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:43 ص
رشا نصرطباعة
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وتقدم "الدستور"، اليوم، قائمة بأسماء مستشفيات الفرز والإحالة (وحدة غسيل كلوي - مصابي واشتباه كورونا)، والتي تعتمد بالآشعة والتحاليل، ولا يشترط نتيجة المسحة، وفقا للجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وهي:
1- مستشفى ناصر
2- مستشفى الفشن
3- مستشفى الواسطة
4- مستشفى الحميات
مستشفيات ووحدات بني سويف للغسيل الكلوي للمرضى (غير مصابي كورونا)
1- الواسطة
2- الميمون
3- ناصر
4- بهبشين
5- الحميات
6- إهناسيا
7- ببا
8- سمسطا
9- الفشن
المستشفيات الخاصة
10- الأمل
11- الحياة
12- جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوي
13- الحياة الأفضل ببا
14- مستشفى الجامعة
15- مستشفى التأمين الصحي
16- المستشفى العسكري
وتقدم "الدستور"، اليوم، قائمة بأسماء مستشفيات الفرز والإحالة (وحدة غسيل كلوي - مصابي واشتباه كورونا)، والتي تعتمد بالآشعة والتحاليل، ولا يشترط نتيجة المسحة، وفقا للجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وهي:
1- مستشفى ناصر
2- مستشفى الفشن
3- مستشفى الواسطة
4- مستشفى الحميات
مستشفيات ووحدات بني سويف للغسيل الكلوي للمرضى (غير مصابي كورونا)
1- الواسطة
2- الميمون
3- ناصر
4- بهبشين
5- الحميات
6- إهناسيا
7- ببا
8- سمسطا
9- الفشن
المستشفيات الخاصة
10- الأمل
11- الحياة
12- جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوي
13- الحياة الأفضل ببا
14- مستشفى الجامعة
15- مستشفى التأمين الصحي
16- المستشفى العسكري