فى خدمتك.. مستشفيات الفرز والإحالة لمرضى الفشل الكلوى ببنى سويف

تحرص جريدة "الدستور"، دائما، على تقديم سلسلة من المعلومات الخدمية لقرائها فى مختلف المجالات، وذلك إيمانًا بدورنا الخدمي للمتابعين.وتقدم "الدستور"، اليوم، قائمة بأسماء مستشفيات الفرز والإحالة (وحدة غسيل كلوي - مصابي واشتباه كورونا)، والتي تعتمد بالآشعة والتحاليل، ولا يشترط نتيجة المسحة، وفقا للجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وهي:1- مستشفى ناصر2- مستشفى الفشن3- مستشفى الواسطة4- مستشفى الحمياتمستشفيات ووحدات بني سويف للغسيل الكلوي للمرضى (غير مصابي كورونا)1- الواسطة2- الميمون3- ناصر4- بهبشين5- الحميات6- إهناسيا7- ببا8- سمسطا9- الفشنالمستشفيات الخاصة10- الأمل11- الحياة12- جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوي13- الحياة الأفضل ببا14- مستشفى الجامعة15- مستشفى التأمين الصحي16- المستشفى العسكري