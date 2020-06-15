الوادى الجديد تسجل 14 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة متابعة أزمة كونا بمحافظ الوادي الجديد، تسجيل 14 إصابات إيجابية جديدة، اليوم الأحد، وذلك بمركز الداخلة والخارجة، ليصل بذلك إجمالي مصابي كورونا إلى 130 حالة بدون الوفيات، وتعافي 9 مواطنين وخروجهم من مستشفيات العزل بالداخلة والخارجة بعد تماثلهم للشفاء من الفيروس.وقال اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، إن الحالات المسجلة اليوم بمركز الداخلة 9 إصابات بمدينة موط و2 بقرية العوينة وواحدة بقري الشيخوالى والجديدة، بالإضافة إلى حالة وحيدة بمركز الخارجة، ليصبح إجمالي أعداد المصابين اليوم الأحد 14 حالة.وأوضح أن جميع الحالات المحتجزة بعزل حميات الداخلة والخارجة تتلقى الرعاية الطبية الكاملة، وتحظى باهتمام طاقم الأطباء والتمريض المباشرين لحالتهم الصحية المستقرة تمامًا،وأكد «الزملوط» على انتهاء مدة العزل المنزلي لـ٣ مواطنين من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، لافتًا إلى أن جميع الحالات الإيجابية الجديدة من المخالطين للمصابين أو الوافدين والمترددين علي أماكن مرتفعة الإصابات خارج المحافظة..وطالب محافظ الوادي الجديد المواطنين بتقليل السفر خارج المحافظة إلا في حالات الضرورة القصوى لتجنب الإصابة، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الوقائية.ووجه «الزملّوط» بتشديد إجراءات متابعة المخالطين المعزولين منزليًا لضمان الالتزام بالعزل حفاظًا على سلامة الجميع، وتوفير احتياجاتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.