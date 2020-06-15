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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب أمريكى يعارض وقف تمويل الشرطة ويدعو لإعادة هيكلتها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:41 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
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أعرب النائب الديمقراطي الأمريكي جيمس كليبورن عن معارضته للدعوات المطالبة بعدم تمويل جهاز الشرطة، مطالبًا بدلًا من ذلك بإعادة هيكلته.

وأضاف كليبورن - وهو من أبرز نواب الكونجرس من ذوي الأصول الأفريقية- أن مسئولي إنفاذ القوانين أو ضباط الشرطة لهم دور ينبغي أن يقوموا به لخدمة المواطنين في المناطق التي يعملون بها.

يأتي هذا بعد المظاهرات الاحتجاجية التي اجتاحت الولايات المتحدة؛ بسبب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد يوم 25 مايو الماضي على يد ضابط شرطة أبيض في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، والذي جثا بركبته على رقبته حتى لقي مصرعه اختناقًا.

وندد مشاركون في تلك المظاهرات بعنف ضباط الشرطة الأمريكيين ضد المواطنين من ذوي البشرة السمراء، وأبدوا مطالبات تراوحت بين إصلاح جهاز الشرطة وبين وقف تمويله أو الاستغناء عن وجوده في بعض المدن.

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