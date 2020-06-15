مستقبل وطن يطلق مبادرة لتوزيع الكمامات على مواطنى الإسكندرية

أطلقت أمانة الشباب بحزب "مستقبل وطن" بالإسكندرية، مبادرة بعنوان "بإيدينا نحمي بلادنا وأهالينا"، لتوزيع كمامات من القماش على المواطنين في الشوارع، والعاملين بديوان عام محافظة الإسكندرية، والأحياء، وأقسام الشرطة بالمحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا.



مستقبل وطن

وقال النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة، إن المبادرة تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، بضرورة التواجد الفعلي بين المواطنين والتفاعل مع الأوضاع الراهنة ومساعدة الدولة في تنفيذ الإجراءات الإحترازية والقرارات التي تتخذها الحكومة لمجابهة انتشار الفيروس.

مستقبل وطن

وأضاف ضيف الله، أنه أصدر تعليماته لجميع أعضاء الحزب بضرورة نشر الوعي بالفيروس وأخطاره، وطرق الوقاية منه من أجل القضاء عليه في إطار الدور المجتمعي للحزب في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره، مشيدًا بالإجراءات الفعالة التي تتخذها الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مكافحة انتشار الفيروس، وفي الوقت نفسه استمرار دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد، واستكمال كافة المشاريع الحيوية في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا في العالم.

مستقبل وطن





وأضاف «مسعد» أن الغطاء القماشي مكون من 3 طبقات، يمكن تغيير الطبقة الوسطى (فلتر)، ولذلك يتم توزيع 30 طبقة وسطى مع كل غطاء وجه قماشي، منوهًا أنه سيتم توزيع 7500 كمامة على المواطنين و2500 على العاملين بديوان عام محافظة الإسكندرية، ومقرات الأحياء وأقسام الشرطة بالمحافظة. بدورها، قال دكتور محمد مسعد أمين الشباب، إن المبادرة تستهدف توزيع 10 ألاف غطاء وجه قماشي (كمامة) بمختلف أقسام المحافظة، لمساعدة الدولة في مساعيها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف «مسعد» أن الغطاء القماشي مكون من 3 طبقات، يمكن تغيير الطبقة الوسطى (فلتر)، ولذلك يتم توزيع 30 طبقة وسطى مع كل غطاء وجه قماشي، منوهًا أنه سيتم توزيع 7500 كمامة على المواطنين و2500 على العاملين بديوان عام محافظة الإسكندرية، ومقرات الأحياء وأقسام الشرطة بالمحافظة.

مستقبل وطن