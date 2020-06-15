موريتانيا: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 101 إصابة جديدة في موريتانيا بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ شهر مارس الماضي إلى 1783 إصابة مؤكدة.وذكرت الإذاعة الموريتانية، نقلا عن بيان لوزارة الصحةـ أنه وبعد إجراء 1158 فحصًا، تم تسجيل 101 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأضاف البيان أنه تم تعافي 21 مصابا ليصل إجمالي المتعافين إلى 332 شخصًا، ويوجد 713 من المصابين في المستشفيات، ووصل عدد الوفيات 87 شخصَا منذ شهر مارس الماضي، تاريخ أول ظهور للفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.