مصر تُدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف إحدى القرى فى محافظة ديالى العراقية

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس الأحد، عن إدانتها للهجوم الإرهابي لتنظيم داعش على قرية "ميخاس" في محافظة "ديالي" بالعراق، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين.وتضمّن البيان الإعراب عن خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا على وقوف مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب العراق الشقيق في سبيل التصدي لكافة صور الإرهاب والتطرُف.