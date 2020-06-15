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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:08 ص
كورونا في السودان
كورونا في السودان
أ ش أ
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أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ٢١٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و١٢ وفاة، ٤ منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء ٥٤ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الجمعة، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٥٠ إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٨ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٣٩٥ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٧٢٢٠ حالة، بينها ٤٥٩ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٦١٠ أشخاص.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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