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«التعليم» تتيح لطلاب أولى وثانية ثانوى «كارت تفاصيل الأداء» لتقييم أدائه

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:05 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم
ريم محمود
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أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة تعليمية جديدة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتعتبر هذه الخدمة واحدة من مميزات الامتحانات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني، حيث أتاحت الوزارة، بجانب كارت مؤشر الأداء، تقرير أداء مفصل للطالب يسمى "كارت تفاصيل الأداء" والذي يقدم للطالب تقييم دقيق لأدائه في امتحانات مايو ٢٠٢٠، بما في ذلك مستوى أدائه في كل مادة ومستوى الفهم والمعرفة والتحصيل في كل موضوع في المادة ومستوى أدائه في أنواع الأسئلة المختلفة، وبذلك يستطيع الطالب تقييم أدائه في الامتحانات ومعرفة نقاط القوة والضعف للعمل على تنمية مهاراته للعام الدراسي الجديد.

ويقول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في بيان صحفي، إن "كارت تفاصيل الأداء" يهدف إلى مساعدة المعلم على الوقوف على ما يحتاجه كل طالب لتقديم المساعدة المناسبة.

ويضيف: "وتتمنى وزارة التربية والتعليم أن يكون هذا التقرير مفيدًا للطلاب في رحلة التعلم إلى مستقبل مشرق بإذن الله".

يمكنكم الدخول علي الرابط التالي لتحميل كروت تفاصيل الأداء: "https:thaneduone.emis.gov.eg".

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