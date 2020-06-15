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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تشن عملية عسكرية شمالى العراق على مخيم مخمور للاجئين الأكراد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:28 ص
العدوان التركي
العدوان التركي
محمد عمر
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم، عن شن عدوان عسكري على العراق تحت مسمى عملية "المخلب - النسر" شمالي العراق، بزعم استهداف عناصر "حزب العمال الكردستاني".

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن العملية انطلقت بالفعل وأن طائراتها دمرت من أسمتهم بالإرهابيين، وفق قناة "روسيا اليوم.

كما شنت الطائرات التركية قصف مكثف استهدف مواقع حزب العمال الكردستاني غرب مدينة الموصل العراقية.

وأوضحت القناة أن، القوات التركية شنت غارات جوية على جبال سنجار طالت مخيم مخمور للاجئين الأكراد.

وتستهدف القوات التركية حزب العمال الكردستاني سواء في سوريا أو العراق، كما قامت بتهجير وطرد الأكراد من شمالي سوريا بالتعاون مع الجماعات الإرهابية التي حلت محل هؤلاء.

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