تفاصيل تعاون اتحاد الناشرين وبنك مصر لدعم دور النشر بقروض

وجاء نص البيان على النحو التالي:

الاستعلام والمعاينة

الاستعلام والمعاينة

اجتمع سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وشريف حمدي مدير عام المشروعات الصغيرة ببنك مصر، اليوم الأحد، لبحث سبل دعم البنك للناشرين المصريين في ظل جائحة كورونا.وقال اتحاد الناشرين، في بيان صدر منذ قليل، إن الاجتماع كان بمقر الاتحاد، وذلك لبحث ودراسة كيفية قيام البنك بدعم الناشرين من خلال القروض الميسرة في الفترة القادمة.إشارة للاتصالات السابقة بين السيد رئيس مجلس إدارة اتحاد الناشرين وكبار مسئولي بنك مصر، التقى اليوم جانب من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة الأستاذ سعيد عبده مع السيد الأستاذ شريف حمدي مدير عام المشروعات الصغيرة ببنك مصر، وذلك بمقر الاتحاد لبحث ودراسة كيفية قيام البنك بدعم الناشرين خلال الفترة القادمة، وتم استعراض كافة البرامج التي يقدمها البنك في هذا الشأن.أما عن أنواع القروض فهي"1- قروض المشروعات متناهية الصغر، وهي للشركات ذات الإيرادات السنوية الأقل من (مليون جنيه)، ولا يندرج هذا النوع تحت مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة بفائدة 5%. وتحدد قيمة كل قرض وفقًا لحالة كل شركة على حدا، بناءً على الدراسة الإئتمانية للبنك.يكون القرض بحد أقصى 50 ألف جنيه بفائدة متناقصة من 21% حتى 28% على 24 شهرًا، والأوراق المطلوبة بشكل مبدئي (إيصال مرافق + بطاقة رقم قومي لصاحب العمل والضامن + عقد إيجار وأن يكون قد مر عام كامل على النشاط)، وقد يطلب أوراقًا أخرى من البنك، وذلك حسب الحالة.يكون القرض بحد أقصى 200 ألف جنيه بفائدة متناقصة من 21% حتى 28% على 36 شهرًا، والأوراق المطلوبة بشكل مبدئي (سجل تجاري – الموقف المالي – موقف التأمينات الاجتماعية - إيصال مرافق - بطاقة رقم قومي لصاحب العمل والضامن - عقد إيجار وأن يكون قد مر عام كامل على النشاط)، وقد يطلب أوراقًا أخرى من البنك، وذلك حسب الحالة.أما النوع الثاني من القروض وهي قروض المشروعات الصغيرة فكان كالتالي: تكون هذه النوعية من القروض للشركات ذات الإيرادات السنوية من (مليون جنيه وحتى 50 مليون جنيه) ويندرج هذا النوع تحت مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة بفائدة 5%، وتحدد قيمة كل قرض وفقًا لحالة كل شركة على حدة، بناءً على الدراسة الائتمانية للبنكيكون القرض بفائدة 5% والأوراق المطلوبة بشكل مبدئي (سجل تجاري - بطاقة ضريبية - موقف التأمينات الاجتماعية – حد أقصى ثلاث قوائم مالية للشركة ويمكن قبول قائمة واحدة أو اثنتين حسب تاريخ التأسيس - عقد التأسيس - إيصال كهرباء - رخصة مزاولة النشاط).أما النوع الاخير وهي قروض ميسرة لدعم رأس المال العامل (شراء خامات وآلات ومعدات، فكانت كالتالي: تتراوح قيمة القرض من 250 ألف جنيه حتى 6 ملايين جنيه مع فترة سماح تتراوح بين 3 شهور حتى 12 شهرًا، وفترة السداد تتراوح ما بين 36 شهر وحتى 72 شهر حسب قيمة القرض.وفي الأخير تمت مناقشة "تبني.. مبادرة البيع بالتقسيط"، ووضع آلية وتصور لذلك من خلال البنك، وقد تم الاتفاق على أن يقوم البنك بإعداد دراسة لذلك ليتم مناقشتها وتعميمها على الناشرين في القريب العاجل.