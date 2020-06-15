تفاصيل مبادرة دعم سيدات مصر صاحبات المشروعات الصغيرة

مع انتشار فيروس كورونا، في مصر، ظهرت العديد من المبادرات الداعمة للمرأة، ولمسيرتها فى مجال العمل أبرزها مبادرة مجلة "سيدات مصر"، حيث دشنت المجلة مبادرة لدعم السيدات صاحبات الأعمال الصغيرة لتسويق منتجاتهم مجانًا، تشجيعا لهن وحرصا على دعم السيدات صاحبات المشروعات الصغيرة.وتستهدف المبادرة صاحبات الصناعات اليدوية المختلفة؛ مثل الحلى، الجلود، الهدايا، التطريز، الأزياء، مكملات الأزياء، إكسسوارات منزلية ومكملات ديكور، عرائس، أشغال الكروشيه، وغيرها من المشروعات الصغيرة الناجحة.ولا تشمل هذه المرحلة من المبادرة المشروعات الخدمية أو مشروعات الطعام والأغذية، بحسب ما أعلنته المجلة المتخصصة فى شئون المرأة.ونستعرض فى السطور التالية شروط التقديم:- أن يكون هذا المشروع هو مصدر الدخل الرئيسى لصاحبته.- أن يكون المشروع قائمًا لفترة لا تقل عن عامين عند التقديم.- أن يكون المشروع جارى طوال هذه الفترة ولم يتوقف.- التسجيل لتسويق مشروعك على هذا اللينك: https:bit.ly3dZE9DD- فى حالة استيفاء الشروط المطلوبة سيتواصل منسقي المشروع معكم.- آخر موعد للتقديم 30 يونيو 2020.