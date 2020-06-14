والدة الطبيبة المتوفاة بكورونا تبكي على الهواء: «كانت مثالية»

دخلت كريمة صابر، والدة الطبيبة المتوفاة هبة نبيل، في نوبة بكاء شديدة على الهواء، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،وهى تتحدث عن فقد زوجها وابنتها.وقالت كريمة إن العدوى انتقلت إلى ابنتها من خلال والدها، موضحة أن الطبيبة الراحلة كانت تصر على علاج والدها بنفسها وتختلط به بشكل كبير:"والدها كان يعانى من مرض السكري ولم يتحمل ومات.. وحالة هبة تدهورت عقب رحيل والدها، حتى فارقت الحياة واحتسبها شهيدة عند الله".ولفتت إلى أن ابنتها كانت تحظى بحب وتقدير الجميع، وكانت طبيبة مثالية فى علمها ودينها واحترام الآخرين لها:"إسكندرية كلها صلّت عليها صلاة الغائب".من ناحيتها، قالت الدكتورة هاجر نبيل، شقيقة الطبيبة المتوفاة، خلال اتصال مشترك:"هبة هىّ صاحبتى ومليش حد فى الدنيا غيرها.. وأتمنى من الجميع الدعاء لها".