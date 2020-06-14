العربية: 20 صاروخا أطلقتها طائرات تركية على مواقع حزب العمال بجبل سنجار

شنت القوات التركية ضربات جوية على جبال سنجار طالت مخيم مخمور للاجئين الأكراد، وسمع دوي الانفجارات جراء الغارات بوضوح من مدينة القامشلي السورية على الحدود بين البلدين.وذكرت قناة العربية، أن نحو 20 صاروخا أطلقتها طائرات تركية على مواقع لحزب العمال بجبل سنجار.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأحد، عن إطلاق عملية "المخلب- النسر" العسكرية شمال العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني".