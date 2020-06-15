7 سلع تقود فاتورة الاستيراد للانكماش بنسبة 30.6%

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى دفعت القيمة الإجمالية لواردات مصر للانخفاض إلى 4.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2020، مقابل 7.11 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 30.6%.وسجلت الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب تراجعًا لـ 284.2 مليون دولار خلال شهر مارس 2020، مقابل 311.8 مليون دولار خلال شهر مارس 2019 بنسبة انخفاض قدرها 8.9%.-كما تراجعت قيمة الواردات من قمح لـ 260.6 مليون دولار خلال مارس 2020، مقابل 366.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 28.8%.سجلت الواردات من منتجات البترول انخفاضًا لـ 222 مليون دولار خلال شهر مارس 2020 مقابل 741.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 70%.كما انخفضت قيمة الواردات من أدوية ومحضرات صيدلة لـ 206.5 مليون دولار خلال شهر مارس 2020 مقابل 211.2 مليون دولار خلال شهر مارس 2019 بنسبة انخفاض 2.2%.وبلغت قيمة الواردات من لحوم 125.5 مليون دولار مارس 2020 مقابل 147.8 مليون دولار مارس 2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.1%.سجلت الواردات من سيارات ركوب انخفاضًا لـ 169.3 مليون دولار خلال مارس 2020 مقابل 186.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 45%.-كما بلغت قيمة الواردات من فول الصويا 98.6 مليون دولار خلال شهر مارس 2020 مقابل 119.4 مليون دولار خلال مارس 2019 بنسبة انخفاض قدرها 17.4%.