الصحة: نجري أبحاثا على كورونا ولن ننتظر الشركات الأجنبية

قالت الدكتورة نهي عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن الوزارة لن تنتظر الشركات الأجنبية، مؤكدة أن هناك إجراءات وأبحاث إكلينيكية على أدوية تنتج داخل جمهورية مصر العربية، للتعامل مع فيروس كورونا، كما أن نتائج العلاج بالبلازما مبشرة جدًا.وأضافت "عاصم" خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن أكثر من دراسة إكلينيكية تؤكد أن هناك تصميم وتنفيذ من خلال بروتوكول بحثي متكامل يتم تنفيذه الآن في مستشفيات العزل في الحالات الخفيفة والمتوسطة والمتطورة، وأشهرها البلازما للحالات الخطيرة.ولفتت إلى أن اللقاحات تثبت فاعلية أكبر من الأدوية مع الأمراض الفيروسية، والأمل أفضل في الجزء الوقائي والجزء الخاص باللقاحات.وذكرت أن وزارة الصحة هي الجهة المنوط بها التعامل مع آخر مستجدات العالم مع تطورات جائحة كورونا، من خلال اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، سواء من ناحية اللقاحات أو المستويات قبل وبعد الإكلينيكية.