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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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عالم
العدوان مستمر.. تركيا تعلن إطلاق عملية عسكرية في العراق
الأحد 14/يونيو/2020 - 11:40 م
عملية عسكرية
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استمرارا لسياستها العدوانية، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأحد، عن إطلاق عملية "المخلب-النسر" العسكرية شمال العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني".
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