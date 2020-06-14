العدوان مستمر.. تركيا تعلن إطلاق عملية عسكرية في العراق

استمرارا لسياستها العدوانية، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأحد، عن إطلاق عملية "المخلب-النسر" العسكرية شمال العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني".

