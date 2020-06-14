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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

النائبة إنجي مراد تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:32 م
النائبة إنجي مراد،
النائبة إنجي مراد،
سناء إسماعيل
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قالت النائبة إنجي مراد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنها فور ظهور أعراض الإنفلونزا عليها وبعد استشارة الأطباء الذين أكدوا لها أنها أعراض فيروس كورونا المستجد، شرعت فى بدء بروتوكول وزارة الصحة دون أن تقوم بعمل مسحة.

وأوضحت النائبة البرلمانية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها شعرت بأن دور "البرد"، لم يكن عاديًا، وحتى لا تستغرق وقتًا فى انتظار نتيجة المسحة، تناولت الدواء المنصوص عليه من وزارة الصحة بعد استشارة الأطباء، منذ يوم الخميس إلى الآن، معقبة: "أمر بمراحل مختلفة فى التعامل مع فيروس كورونا".

واستطردت: "معملتش المسحة علشان الأطباء أكدوا لي أنها أعراض كورونا"، مشيدة بسرعة استجابة الخط الساخن لمصابي كورونا، وتقديمهم النصح والإرشاد الطبي بشكل سريع جدا.

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