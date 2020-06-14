«شراقي»: أثيوبيا ستلتزم بـ«اتفاق سد النهضة» مع مصر والسودان

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية، أن بيان إثيوبيا جاء في اللحظات الأخيرة حيث أشادت فيه بمدى التقدم بالمفاوضات.وأوضح «شراقي» أن أثيوبيا أكدت في البيان على 5 نقاط هي أن المفاوضات الجارية ليست حول تخصيص مياه النيل الأزرق، وأنها ستلتزم بالاتفاق الذي ستوقعه مع مصر والسودان، ويعتمد على إعلان المبادئ الصادر في مارس 2015 ورفض الاتفاقيات التاريخية السابقة، وحقها في استخدام النيل الأزرق، موضحة أنها مفاوضات حقيقية تقوم على حسن النية والشفافية.وأشار أستاذ الموارد المائية إلى أن البيان يوحي بأن أثيوبيا في اتجاهها نحو توقيع اتفاق حول الملء والتشغيل كما هو متوقع في آخر لحظة، لأنها تعلم جيدا أن مصر جادة جدًا في ضرورة الوصول إلى اتفاق قبل الملء، كما تؤكد على الالتزام بالاتفاق الذي سيوقع قريبا رغم أن التجارب السابقة تثبت عكس ذلك، كما أنها لم تذكر كما تعودت في السنوات السابقة بأنه لن تقع أضرار على مصر.وأكدت وزارة الموارد المائية والري الإثيوبية توصل أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، لتفاهم حول المرحلة الأولى لملء سد النهضة من خلال مفاوضات ثلاثية مستمرة لليوم الرابع.وأوضحت الوزارة في بيان لها مساء الأحد أن الدول الثلاث توصلت بناء على جدول ملء سد النهضة الإثيوبي إلى تفاهم حول التخزين في المرحلة الأولى وحجم التدفق من البيئة والقواعد الأساسية للملء الأولي وسبل التعامل مع مكافحة الجفاف أثناء هذه الفترة.كما أضافت الوزارة أن المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان تكللت بتفاهم حول قواعد ضمان الأمن في السد ودراسة تداعيات عمله بالنسبة إلى البيئة والأجواء الاجتماعية.