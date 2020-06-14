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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس بيت العائلة بألمانيا: ترجمة «الاختيار» تحافظ على هوية أبنائنا

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:24 م
علاء ثابت، رئيس بيت
علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية
رباب الأهواني
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قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إن ترجمة حلقات من مسلسل الاختيار باللغة الإنجليزية والفرنسية هدفها ربط المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ على الهوية.

وأضاف ثابت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المُذاع عبر فضائية "extra news"، مع الإعلامي شادي شاش، مساء الأحد، أن مسلسل الاختيار سبب خوفًا ورعبًا لجميع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى أن المسلسلات والأفلام الوطنية مثل مسلسل الاختيار وفيلم الممر رفع الروح المعنوية للمصريين في الداخل والخارج، كما أنها كشفت حقيقة الإرهاب وأهداف الجماعات الإرهابية.

وتابع: "المصريون في جميع أنحاء العالم يعرفون من هو الجيش المصري، وكلنا كنا متابعين المسلسل وكنا فخورين بأبطال مصر".

وأعلنت وزارة الهجرة، أنه في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصرى وخاصة المقيمين بالخارج، تمت ترجمة آخر ثلاث حلقات من مسلسل "الاختيار العمل الدرامي الوطني، وذلك استكمالًا لجهود ربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ على الهوية ونشر الوعي بقضايا الأمن القومى بينهم، والتي تتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في صورة دورات تثقيفية.

وجاءت الترجمة استجابة لمبادرة من وزيرة الهجرة؛ لنقل تلك الروح الوطنية لشباب المصريين بالخارج؛ نظرًا لما قدمته الحلقات الأخيرة من المسلسل المصرى "الاختيار" من توثيق دقيق لأحد أهم المعارك ضد التكفيريين في شمال سيناء، وشهدت عرضًا متميزًا لتفاصيل "ملحمة البرث" وظهور الأبطال الحقيقيين وشهادات حية من الضباط والجنود المقاتلين في شمال سيناء من المشاركين في ملحمة البرث والهجوم على كمين الفرافرة، وشهادة السيدة "منار سليم" زوجة العقيد أحمد منسي.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" تناول حياة قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، أحمد صابر منسي، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، كما أظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل وزملائه، وعرضًا كاملًا للتحديات التي تواجه شمال سيناء وآليات مواجهتها، ما يبرز جهود الدولة المصرية فى تنمية سيناء وتوفير فرص العمل والمشروعات المتنوعة.

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