نتنياهو يهنئ ترامب بعيد ميلاده: قدم أشياء استثنائية للدولة اليهودية

هنأ بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعيد ميلاده.وقال نتنياهو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عيد ميلاد سعيد.. لقد كنت صديقا لا يتكرر لإسرائيل، وقدمت أشياء استثنائية للدولة اليهودية، ونحن ممتنون لقراراتك إلى الأبد".وأضاف: "ترامب، لقد اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتك هناك، واعترفت بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وانسحبت من الاتفاق النووي الإيراني الخطير، وكشفت فساد وتحيز المحكمة الجنائية الدولية، وطرحت رؤيتك للسلام، والتي تمنحنا الأمل في السلام والأمن والازدهار في منطقتنا.. شكرا لقيادتك التاريخية سيدي الرئيس".وأعلن نتنياهو، اليوم الأحد، عن بدء تدشين مستوطنة تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميا، داخل مرتفعات الجولان السورية المحتلة.وقال نتنياهو: "‏سنبدأ اتخاذ خطوات عملية من أجل إقامة بلدة (مرتفعات ترامب) في هضبة الجولان، والتي اعترف الرئيس ترامب بالسيادة الإسرائيلية عليها".