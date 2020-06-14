تعرف على تردد قناة أون إي 2020 ON E على النايل سات

تردد قناة أون إي 2020 ON E



فالقناة المخصصة للترفيه عرضت خلال الفترة الماضية عدد كبير من الاعمال المميزة والتي كانت أبرزها مسلسل "الأختيار" للفنان أمير كرارة الذي عرض على شاشاتها بشكل حصري وقابل نجاح كبير للغاية، كما عرضت مسلسل "فرصة ثانية" لياسمين صبري و"النهاية" ليوسف الشريف ومسلسل "رجاله البيت" لأكرم حسني، وعدد أخر من الاعمال المميزة.



القناة تتواجد على القمر المصري نايل سات بتردد 10853، وبأستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، FEC:65.

قناة أون إي 2020 ON E



وتعرض القناة هذه الفترة عدد كبير من الاعمال الدرامية المهمة والتي نجاح كبير مع الجمهور المصري والعربي، حيث تعرض القناة عدد من المسلسلات الجدية التي لها واقع السحر مع المشاهد مثل مسلسل "الفتوة" لياسر جلال ومسلسل "لما كنا صغيرين" لريهام حجاج، وبرنامج "كل يوم" و"راجل و2 ستات" وغيرها.



وتعتبر قناة أون اي واحدة من قنوات المسلسلات التي استطاعت أن تحقق نجاحات مستمرة منذ افتتاحها لأول مرة في عام 2009 وأكثر ما ساهم في انطلاقها هي التميز في المحتوى المقدم عليها ما بين الرومانسي والاجتماعي والخيالي.



اقرأ أيضا: وتعتبر قناة أون اي واحدة من قنوات المسلسلات التي استطاعت أن تحقق نجاحات مستمرة منذ افتتاحها لأول مرة في عام 2009 وأكثر ما ساهم في انطلاقها هي التميز في المحتوى المقدم عليها ما بين الرومانسي والاجتماعي والخيالي.اقرأ أيضا:

ننشر تردد قناة أون إي 2020 ON E حيث حققت قناة أون اي خلال شهر رمضان الماضي نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعه بالملايين، بسبب المحتوى الجيد الذي تعرضه القناة للجمهور، خلال أيام الشهر الكريم.